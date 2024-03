Barcarena: trabalhador morre ao receber descarga elétrica em construção

Alex Ferreira dos Santos, 23 anos, morreu ao receber uma descarga elétrica, na manhã deste sábado (16), em uma construção localizada na travessa Santo Antônio, no Centro de Barcarena, nordeste paraense. Pessoas que se apresentaram como testemunhas do ocorrido contaram às autoridades policiais que a vítima trabalhava no local, no momento do incidente.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída ao chão, já sem vida. Aparentemente, o homem não fazia uso de nenhum equipamento de proteção. A Polícia Civil investiga o caso como morte acidental.

Devido à obra se concentrar nos altos de uma loja, equipes do Corpo de Bombeiros ajudaram a resgatar o cadáver. A PC também esteve no local para realizar os primeiros levantamentos acerca do fato. As circunstâncias da morte do trabalhador ainda não foram detalhadas. Também não há confirmação sobre o serviço que o homem realizava na construção.

“A Polícia Civil informa que a morte de Alex Ferreira dos Santos, 23 anos, foi registrada como acidental. A Polícia Científica foi acionada para a remoção do corpo e perícias necessárias para a investigação do caso, que é realizada pela Delegacia de Barcarena”, informou a PC.