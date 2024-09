Funcionário morre eletrocutado durante Feira Agropecuária de Tailândia

Um trabalhador morreu eletrocutado na noite deste domingo (8), enquanto realizava serviços na Feira Agropecuária de Tailândia, realizada na casa de eventos Texas Rodeio, no sudeste do Pará. O incidente ocorreu durante a última noite do evento, que estava com lotação máxima e tinha como atração principal a cantora Manu Batidão. Devido à tragédia, a organização decidiu cancelar toda a programação da noite.

A Feira Agropecuária de Tailândia é um dos principais eventos da região e atrai grande público todos os anos. Segundo informações da Texas Rodeio, o homem era funcionário de uma empresa terceirizada, contratada para prestar serviços técnicos ao evento. A fatalidade aconteceu pouco antes da entrada da atração principal e em um momento de movimentação intensa, o que gerou grande confusão no local, já que muitos dos presentes inicialmente não compreenderam o que havia ocorrido.

O trabalhador estava na parte superior da estrutura de iluminação do palco e com o choque permaneceu grudado à estrutura de metal. Ele chegou a ser socorrido, segundo a casa de shows, mas não resistiu aos ferimentos. Equipes de emergência foram acionadas, mas a morte foi confirmada no local. A identidade do homem não foi divulgada até o momento.

Após o acidente, a organização da Feira Agropecuária de Tailândia emitiu uma nota lamentando o ocorrido e informou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para investigar as circunstâncias da morte. Em respeito à vítima e à sua família, a casa de eventos decidiu suspender as apresentações que estavam programadas para a noite, incluindo o show de Manu Batidão.

O local foi esvaziado, e os presentes, orientados a deixar o recinto. A confusão inicial foi contida com a intervenção de seguranças e equipes de apoio. As autoridades locais devem investigar o acidente para determinar as causas exatas da descarga elétrica.