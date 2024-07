Homem morre pendurado em poste após tentar fazer 'gato' no bairro da Cabanagem

Um homem foi eletrocutado na tarde desta terça-feira (23) enquanto realizava uma ligação clandestina de energia elétrica na rede de sua residência, localizada numa invasão popular conhecida como "Sabão", no bairro da Cabanagem, em Belém.

A vítima, identificado como Edivaldo Alves, estava sem fornecimento de energia elétrica em sua residência, quando decidiu subir no poste de fiação, amarrado a uma corda, para fazer a ligação clandestina no início da tarde. Em determinado momento da ação, o homem recebeu uma forte descarga, ficando pendurado no poste.

A tragédia causou comoção entre os moradores do assentamento popular, que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. No local, os agentes levantaram as informações preliminares e acionaram o Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção do corpo de Edivaldo.

VEJA MAIS

A Equatorial Energia lamentou o ocorrido e disse estar acompanhando as investigações das autoridades responsáveis. A distribuidora ressaltou que intervenções indevidas na rede são crimes.

A Polícia Civil informou que apura as circunstâncias da morte. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. O caso está sendo investigado pela delegacia da Cabanagem. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que atendeu a ocorrência e que o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal tão logo constatou-se o óbito.