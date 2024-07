Polícia descarta envolvimento de ex-marido na morte da filha de deputado no Mato Grosso

A Polícia Civil de Mato Grosso descartou o envolvimento do ex-marido da filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL). O corpo de Raquel Cattani foi localizado na última sexta-feira (19). em uma zona rural do município de Nova Mutum (MT). Nesta terça-feira (23), novas diligências são realizadas no entorno do local do crime.

As suspeitas sobre o ex-marido foram descartadas preliminarmente, após diligências iniciais feitas pelos policiais. De acordo a perícia realizada no local, a jovem apresentava ferimentos causados por arma branca e a casa apresentava sinais de violência.

Uma televisão foi encontrada quebrada e uma motocicleta levada do local. Já nesta segunda-feira (22), o delegado responsável pelo caso, Guilherme Pompeo, ouviu os pais da jovem. Os amigos próximos à vítima ainda serão ouvidos nos próximos dias. A autoria do crime permanece desconhecida.

Segundo as investigações, o corpo da vítima foi encontrado por um familiar dentro de um dos quartos do sítio da família, localizado na região do Pontal do Marape. Raquel Cattani tinha 26 anos e era produtora rural. De acordo com a CNN Brasil, o corpo de Raquel Cattani tinha mais de 30 facadas em diferentes profundidades.

O imóvel apresentava desorganização. Uma televisão foi quebrada. Segundo a polícia, uma motocicleta e o celular da vítima foram subtraídos. A Polícia Civil aguarda os resultados periciais, que confirmarão o número de ferimentos que causaram a morte da vítima, assim como o laudo do local do crime.