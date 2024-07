Corpo de homem é encontrado em rio em Ajuruteua, em Bragança

O corpo de um homem foi encontrado próximo à segunda ponte, no sentido Ajuruteua, no município de Bragança, no nordeste do Pará. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil. Até o momento não se sabe as circunstâncias da morte - se foi por afogamento ou outro motivo.

Algumas pessoas, em uma canoa, levaram o corpo até as margens do rio. A Polícia Civil informa que apura a morte de Daniel Silva Mesquita, de 28 anos, por meio da Delegacia de Bragança. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações.