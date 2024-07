Corpo em decomposição é encontrado em construção abandonada em Marituba

O corpo de um homem, que estava em estado de decomposição, foi localizado na manhã desta quarta-feira (18/07), no bairro Almir Gabriel, em Marituba, região Metropolitana de Belém. De acordo com a Polícia Militar, moradores informaram a situação para os agentes, que foram até o local. Não há informações sobre as circunstâncias da morte.

De acordo com a PM, o corpo está em uma construção abandonada, próximo ao final da linha de ônibus do bairro. Os moradores da área informaram não saber quem é o homem. A PM acionou a Polícia Civil e Científica, que vai realizar a perícia para determinar o que pode ter causado a morte do homem e a quanto tempo ele está no local. Até às 11h30, nenhum familiar teria ido até o local para reconhecer o corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi comunicada que equipes da Delegacia de Decouville investigam o caso. Não havia sinais de morte violenta. O corpo, que ainda não foi identificado, foi encaminhado para ser periciado.