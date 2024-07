Botijão de gás explode e mulher fica ferida nesta sexta-feira, em Ananindeua

Uma mulher ficou ferida após a explosão de um botijão de gás, na manhã desta sexta-feira, 19, em Ananindeua. O caso aconteceu no bairro do Icuí-Guajará. As informações são do Centro Integrado de Operações (Ciop), que diz que o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) atendeu a ocorrência e a situação foi controlada. A explosão ocorreu após um vazamento de gás.

VEJA MAIS

Segundo plantonista do Ciop, a intercorrência aconteceu dentro de uma residência e foi a proprietária do imóvel, que não teve a identidade divulgada, que foi atingida pela explosão. Ela acabou com queimaduras leves.

O caso aconteceu por volta das 10h desta sexta-feira e, ainda de acordo com o Ciop, o Corpo de Bombeiros contornou a situação. O 6º Batalhão da Polícia Militar também esteve no local e prestou apoio aos bombeiros. O oficial de dia da unidade informou que o endereço da ocorrência foi na rua Verônica com a avenida Independência.

Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que o sinistro foi causado por um vazamento de gás. “O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que a explosão foi ocasionada por vazamento de gás na residência. Foi realizado o combate às chamas e o incêndio não se propagou para as casas vizinhas. Uma pessoa foi encaminhada para atendimento médico”, comunicou.