PM prende dois e frustra ação criminosa no interior do Pará

Uma denúncia anônima levou policiais militares à captura de uma dupla que se preparava para cometer crimes no município de Jacundá, sudeste do Estado. As prisões foram efetuadas ontem (18). Os agentes receberam via Núcleo Integrado de Operações (NIOP) a informação de que os dois homens circulavam armados pela cidade em um veículo modelo Onix, de cor prata. Durante as diligências, o veículo descrito foi encontrado no estacionamento de um hotel, onde a guarnição identificou que apresentava indícios de adulteração.

Na busca por elementos que levassem aos suspeitos, os policiais foram informados de que os homens foram vistos circulando com um terceiro, identificado como Genivaldo. Então, o trabalho dos policiais passou a ser localizar o homem, que foi encontrado na sua residência, no bairro Centro. Questionado sobre o paradeiro dos dois suspeitos, Genivaldo afirmou não saber. Em nova denúncia anônima, a Polícia foi informada de que os procurados haviam deixado a cidade. Eles foram abordados por outra guarnição, desta vez em um veículo modelo Prisma de cor prata e placa NQV-4484, próximo a Marabá, município localizado a cerca de 100 quilômetros de distância.

Por fim, os dois foram identificados como Antônio Ferreira Figueiredo, conhecido como “Bina", e José Daniel Leite de Araújo. A PM identificou a existência de um mandado de prisão em aberto contra Antônio por envolvimento em um assalto a banco, ocorrido no município de Nova Ipixuna, em 2007.

Sobre os motivos que os levaram até o município, os suspeitos disseram que estavam fazendo reconhecimento, com o objetivo de cometer crimes na cidade. Eles também apontaram que havia armamentos e equipamentos escondidos na residência de Genivaldo. No quintal do imóvel, os policiais encontraram roupas, um revólver calibre 38, uma pistola 9 milímetros, uma espingarda calibre 20 e munições. Além disso, foram apreendidos dois smartphones, cerca de R$4 mil em dinheiro e os dois veículos utilizados pela dupla.

Ainda ontem, eles foram levados de volta para Jacundá sob escolta policial e estão sendo mantidos na carceragem do município. A dupla aguarda pela audiência de custódia, que só deve acontecer após o fim das diligências. A Polícia Civil ainda investiga o caso e busca esclarecer se havia mais pessoas envolvidas na ação.