Colisão deixa um ferido e dois carros destruídos na estrada para Salinas

Um acidente na PA-324, que dá acesso ao município de Salinópolis, deixou uma pessoa ferida e dois carros destruídos, na tarde desta sexta-feira (19). Informações apuradas pela reportagem de O Liberal no local do acidente apontam que os veículos seguiam em sentidos opostos quando se chocaram. O condutor de um dos automóveis, modelo Honda Fit, seguia para Salinópolis e teria perdido o controle da direção, batendo no outro, o que resultou no acidente. Com a pancada, o veículo Honda Fit foi parar no meio do mato, enquanto o outro carro ficou no meio da pista, bastante destruído.

O motorista atingido, identificado como José Ivonaldo, de 53 anos, é marceneiro e morador de Santarém Novo. Ele vinha no sentido contrário, rumo ao município de São Miguel do Guamá, quando foi atingido, ficando com ferimentos na perna esquerda e afirma que o acidente destruiu completamente o seu veículo.

“Até agora ele só me perguntou como é que resolvia e eu disse que pra mim perdeu tudo. Eu estou esperando o que ele vai resolver, porque aqui não tem mais jeito e o carro eu uso pro meu trabalho e pra tudo”, lamenta José.

Além do marceneiro, no carro atingido também estava a sua esposa, que não sofreu nenhum ferimento. José conta que uma ambulância vinha por perto e prestou os primeiros socorros, apesar de solicitado, ele preferiu não seguir para o hospital enquanto a situação não toma um desfecho. No local, o condutor do Honda Fit, admite ter perdido o controle do carro ao mesmo tempo que relata também ter sido atingido.

Segundo ele, que aceitou conversar com a reportagem de O Liberal, na condição de não ser identificado, o seu carro teria capotado após a colisão, entretanto, não sofreu nenhum ferimento. Ainda explica que seguia para Salinópolis a trabalho e considera um golpe de sorte, ter saído ileso da situação que deixou a porta do seu veículo completamente destruída.