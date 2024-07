Além do pão de forma, veja outros alimentos que podem dar positivo no teste do bafômetro

Após viralizar um vídeo do Detran demonstrando que o teste do bafômetro pode dar positivo após o consumo de algumas marcas de pão de forma, muitas pessoas foram surpreendidas por não saberem que o alimento continha álcool em sua composição.

Na gravação, uma pessoa consome dois pães de forma, resultando em um teste que indica 0,12 mg de álcool por litro de ar alveolar. Para efeitos de comparação, no Brasil, teores superiores a 0,04 mg/L já são considerados infração, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão da carteira por 12 meses, e crime de trânsito quando o valor é a partir de 0,34 mg/L.

Assim, para não enfrentar problemas com o bafômetro enquanto estiver dirigindo, veja, abaixo, outros alimentos que podem acusar álcool no teste do bafômetro:

Enxaguantes bucais e xaropes para tosse: produtos de higiene e medicamentos que frequentemente contêm álcool e podem interferir nos resultados do bafômetro.

de higiene e medicamentos que frequentemente contêm álcool e podem interferir nos resultados do bafômetro. Extrato de baunilha: utilizado em confeitaria e contendo álcool em sua composição.

utilizado em confeitaria e contendo álcool em sua composição. Frutas fermentadas: frutas maduras que passaram por um processo natural de fermentação, como bananas muito maduras e maçãs.

maduras que passaram por um processo natural de fermentação, como bananas muito maduras e maçãs. Kefir: bebida fermentada que contém pequenas quantidades de álcool.

bebida fermentada que contém pequenas quantidades de álcool. Kombucha: uma bebida probiótica feita a partir da fermentação do chá, que também pode conter álcool.

uma bebida probiótica feita a partir da fermentação do chá, que também pode conter álcool. Vinagre: especialmente vinagre de maçã e balsâmico, que possuem traços de álcool devido ao processo de fermentação.

Segundo doutora em ciências pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e nutricionista, Maria Clara Pinheiro, à CNN, o processo é normal, mas deveria ser finalizado durante o processo de fabricação.

"Os alimentos naturalmente fermentáveis são kombucha, kefir, as próprias frutas que durante o processo de amadurecimento vão fermentando. Essa metabolização do açúcar pelas bactérias forma álcool, álcool etílico. Então isso é uma condição natural do processo de fermentação. E isso acontece no pão de forma também. O pão de forma, quando você junta farinha, fermento, você fermenta esta farinha e aí você tem a produção de álcool. Só que esse álcool é evaporado durante o processo de assar o pão. Então, quando o pão vai ao forno, esse álcool deveria ser todo evaporado", afirma a doutora.

Ingeri esses produtos, e agora?

Pela lei 9503/97, art. 165, não há previsão para a execução da contraprova no ato da fiscalização de trânsito. No entanto, na portaria Nº 369/2021, no subitem 2.6.1.1, do Inmetro, cita-se que deve ser aguardado um período de jejum de, pelo menos, 15 minutos com relação à presença de álcool no trato respiratório superior, antes da primeira medição no condutor.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)