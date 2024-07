Carro capota após ser atingido por outro automóvel no Reduto, em Belém

Um carro capotou depois de ser atingido lateralmente por outro automóvel no começo da tarde desta quarta-feira (17), na avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, na esquina da Rua Tiradentes, bairro do Reduto, em Belém. Até o momento, as autoridades não esclareceram como o sinistro aconteceu entre os automóveis envolvidos na colisão, um Toyota Etios prata e um Chevrolet, de modelo não informado, de cor verde. Com o impacto, o Toyota, ocupado por duas pessoas, capotou. Não houve mortes. O caso, registrado na Seccional do Comércio, é apurado pela Polícia Civil.

Uma guarnição do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) compareceram ao local do acidente. Conforme testemunhas, um dos ocupantes do Toyota Etios prata ficou ferido e precisou ser atendido pelo CBMPA. Além disso, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada.

Por conta do tombamento, o combustível vazava do carro. Para evitar qualquer risco de explosão, o Corpo de Bombeiros utilizou uma mangueira para lavar a parte da pista que continha gasolina. Em nota, o CBMPA disse que realizou o " atendimento da ocorrência ". Além disso, a corporação informou que " a vítima foi encaminhada pelo SAMU para atendimento médico ".

Por outro lado, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) esclareceu que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu “ duas pessoas vítimas do acidente ”. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Porto Dias. Nenhuma delas estava em estado grave.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar para detalhar o acidente. Em nota, a PC comunicou que "o caso foi registrado na Seccional do Comércio, em Belém e que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas". Quanto à PM, a reportagem aguarda retorno.