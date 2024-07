Casal em motocicleta morre após ser atingido por carro de passeio na BR-163

Um casal identificado como Francisco Alves de Moura e Rosenilda Lisboa da Silva morreu após se envolver em um acidente de trânsito na BR-163, distrito de Cachoeira da Serra, que pertence ao município de Altamira, sudeste do Pará. O caso foi registrado na noite de terça-feira (16/07), quando a motocicleta em que as vítimas estavam teria sido atingida por um carro de passeio. A Polícia Civil já identificou o condutor do automóvel envolvido.

As autoridades da área foram informadas por testemunhas que Francisco e Rosenilda estavam trafegando em uma motocicleta quando um veículo do tipo Corolla os atingiu por trás. Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. Com o impacto, o casal teria sido arremessado da moto e morreu na hora, antes da chegada do socorro. Imagens do local do acidente mostram os dois veículos envolvidos. A moto ficou destruída e presa na lataria da parte frontal do carro de passeio.

Pessoas da área informaram que o casal era morador de Castelo dos Sonhos, também na região de Altamira. Amigos das vítimas lamentaram a morte de Francisco e Rosenilda, que teriam se casado recentemente e eram muito queridos no município.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que as vítimas que estavam na motocicleta, identificadas como Rozeida Lisboa da Silva e Francisco Alves de Moura, morreram no local. "O condutor do outro veículo envolvido no acidente, que já foi identificado, fugiu sem prestar socorro. Equipes da delegacia de Castelo de Sonhos trabalham para localizá-lo", diz a PC.