Motociclista se envolve em acidente e morre após dar entrada em hospital de Marabá

O motociclista Manoel Ferreira do Nascimento Filho, conhecido como “Fogoió”, morreu​ em um acidente de trânsito ocorrido na tarde de segunda-feira (15)​, em Itupiranga, no sudeste paraense. Ele foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer todos os detalhes acerca do acidente.

O acidente, segundo relatos de João Amorim, colega de profissão de Manoel, ocorreu por volta das 16 horas. “Ele morava em Marabá e tinha ido para Itupiranga no fim de semana. Na volta, possivelmente em alta velocidade, ele tentou desviar de um buraco e perdeu o controle da moto, saindo da pista”, relatou.

Amorim descreveu Manoel como um trabalhador dedicado. “Nós trabalhávamos juntos na construção da ponte do rio Tocantins, em Marabá. Ele era motorista de caçamba. Era um rapaz bom, esforçado. É lamentável que isso tenha acontecido”, lamentou.