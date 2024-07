Suspeito de tráfico e homicídio morre após confronto com a PM no sul do Pará

Wilian Lucas Silva Araújo morreu em confronto com agentes do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na noite de quinta-feira (18/7), no distrito Casa de Tábua, em Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará. Ele foi um dos alvos da operação “Murucututu” e recebeu os policiais com tiros de espingarda. Wilian tinha uma extensa ficha criminal, com prisões por tráfico no Pará e no Mato Grosso, e um homicídio no Paraná.

De acordo com o portal Fato Regional, os militares foram informados de que um homem conhecido como “Eduardo” seria um distribuidor de drogas na região. Além disso, o denunciado ainda teria recebido uma carga de entorpecentes, que abasteceria vários traficantes. O ponto de entrega, ainda conforme o Fato, seria em um imóvel na rua Beira da Mata.

Em posse das informações, a PM iniciou a operação. Próximo do imóvel comunicado, um homem que estava com uma espingarda foi visto entrando na casa. Possivelmente era Wilian. Na abordagem, Araújo atirou contra os agentes, que não se machucaram e revidaram. O homem morreu no local.

No local onde o confronto aconteceu, foram apreendidas a espingarda por Wilian, a munição deflagrada, balança de precisão, maconha e crack, ainda segundo o Fato Regional.

Um outro homem, que estava no local e terá a identidade preservada, foi arrolado como testemunha do confronto. O material apreendido e a testemunha foram encaminhados para a Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.