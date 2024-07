'Jeguerê', suspeito de envolvimento direto nos ataques a tiros em Jacundá, é encontrado morto

Railson Pereira de Brito, conhecido como “Jeguerê”, de 22 anos, foi encontrado morto com marca de tiros pelo corpo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (18/7), na estrada do Jeremias, localizada na zona rural do município de Jacundá, na região sudeste do Pará. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou, em nota, que ele era “membro de uma organização criminosa e envolvido diretamente nos homicídios ocorridos em Jacundá no início do mês”. Tanto a morte de Railson quanto os ataques são investigados pela Polícia Civil.

Um morador encontrou o cadáver de “Jeguerê” na Vicinal do Jeremias, a cerca de 15 quilômetros da sede do município, de acordo com o Portal Jacundá. A vítima estava às margens da pista. Ao que tudo indica, Railson pode ter sido assassinado na noite de quinta-feira (15).

De acordo com a Segup, as forças de segurança foram acionadas por meio de uma denúncia para apurar sobre um corpo que havia sido localizado. “No local, equipes das Polícias Militar e Civil, constataram que se tratava de Railson Pereira Brito, membro de uma organização criminosa e envolvido diretamente nos homicídios ocorridos em Jacundá no início do mês. Perícias foram requisitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, diz um trecho do comunicado feito pela Secretaria.

O corpo foi removido após requisição da PC, ainda conforme o Portal Jacundá. A autoria e motivação do crime são desconhecidas. Nenhuma pessoa foi presa ou identificada por envolvimento na morte de “Jeguerê”.

Ataques a tiros em Jacundá

As mortes em questão aconteceram no dia 7. Dois ataques distintos, sendo um no bairro Castanheira e outro no bairro Alto Paraíso, totalizando quatro mortes e outras três pessoas baleadas, incluindo uma criança de 5 anos. O primeiro ataque resultou na morte de Patrick Lohrann e a companheira dele, Gabriele Milhomem, ambos de 21 anos. No segundo, as vítimas foram Marcelo de Castro Souza, de 25, e Jocivan Sales dos Santos, de 44 anos. As autoridades descobriram que os ataques foram resultados de uma briga interna entre uma organização criminosa que atua no município. Porém, o titular da Segup, Ualame Machado, esclareceu que outras três vítimas atingidas pelos disparos, “algumas delas não tinham qualquer relação com esse fato, e infelizmente estavam no local no momento do ocorrido”.

Para prender os envolvidos e agilizar as investigações dos ataques, a Segup criou uma força-tarefa integrada. Ao todo, ainda conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, essa força-tarefa “resultou na prisão de seis pessoas membros de organizações criminosas”. Mesmo assim, “as ações seguem em Jacundá e região com diligências terrestres, sobrevoos, além de reforço ostensivo, a fim de garantir a segurança da população que reside na região”, conforme a nota da Segup. Mikael Alves dos Santos, conhecido como “Bruxo”, tido pela polícia como líder do grupo criminoso responsável pelas mortes, morreu em confronto com os agentes.