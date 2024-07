Quatro pessoas são presas suspeitas de tráfico de drogas e entorpecentes são apreendidos em Jacundá

Quatro pessoas foram presas e 1,5 kg de entorpecentes foram apreendidos na manhã desta sexta-feira (12/07) durante ações da Operação “Estanque”, deflagrada pelas polícias Militar e Civil no município de Jacundá, sudeste do Pará. As diligências também ocorreram em Marabá, mas ninguém foi autuado na cidade. O objetivo é combater as ações criminosas e garantir a segurança da população.

Os alvos da operação são membros de grupos criminosos que atuam na região. Durante as buscas em vários pontos da cidade de Jacundá, quatro homens que seriam integrantes de uma organização criminosa, foram identificados e presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Na ação também foram apreendidos aproximadamente 1,5 kg de drogas, dinheiro, um aparelho celular e outros materiais utilizados para embalar e vender os entorpecentes.

As ações continuam na região e sem data limite para acabar. “Temos visto resultados importantes em cada ação desencadeada pelos órgãos que estão atuando na região, portanto, vamos seguir com as diligências em combate a qualquer crime que possa estar ocorrendo, a exemplo do tráfico de drogas, mas também para localizar todos os envolvidos diretamente nos últimos homicídios”, afirmou Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Segundo João Paulo Benevenuto, superintendente da 9ª Região Integrada de Segurança Pública, que coordena a investigação dos crimes ocorridos no município de Jacundá, todas as prisões e apreensões efetuadas durante a semana demonstram a importância do trabalho conjunto desenvolvido pelas polícias Civil e Militar.

“Nos últimos cinco dias, o trabalho integrado já resultou na prisão de 6 pessoas, uma liderança desses grupos também identificada, durante abordagem em confronto com a Polícia, veio a óbito. Foram apreendidos cerca de 7 kg de drogas. Todos esses resultados ressaltam a desarticulação dos grupos criminosos em conflito e vão auxiliar na apuração dos homicídios ocorridos”, disse o delegado.

Após a prisão, todos os homens foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de Jacundá para procedimento cabíveis e estão à disposição da Justiça.

Integração

A força-tarefa integrada pelas Polícias Militar e Civil local, além das especializadas das Delegacias de Homicídios de Tucuruí e Marabá, Núcleo de Apoio à Investigação de Tucuruí, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais e Batalhão de Missões Especiais. segue com diligências terrestres, sobrevoos, oitivas, além de reforço ostensivo, a fim de garantir a segurança da população que reside na região.

Serviço

A Segup reforça a importância da parceria com a população, para que qualquer informação, que possa auxiliar nas investigações dos crimes, seja repassada por meio do Disque-denúncia 181 via ligação convencional, ou via whatsapp (91) 98115-9181 com a atendente virtual Iara. O sigilo e anonimato são garantidos.