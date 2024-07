Homem é morto a tiros no bairro do Reduto; vítima já havia sido presa

O cruzamento da rua Municipalidade com a avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, em Belém, foi o cenário de uma execução brutal no final da tarde desta quinta-feira (18). Um homem que conduzia uma motocicleta foi assassinado a tiros enquanto aguardava o sinal abrir para sua passagem.

A vítima, identificada como Ramon Carmin Teixeira, havia ido buscar sua esposa nas proximidades e foi atingido por três tiros em frente a um centro médico privado. Segundo relatos de testemunhas repassados à reportagem de O Liberal, dois homens em uma outro motocicleta pararam ao lado da moto de Ramon, quando o garupa sacou uma arma e fez os disparos.

O crime aconteceu num dos horários de maior fluxo de trânsito e muitas pessoas estavam próximas, a maioria na parada de ônibus aguardando transporte. A Polícia Militar acredita que o crime tenha sido premeditado, pois os assassinos atingiram somente Ramon. A esposa da vítima viu a execução da calçada, aos prantos.

Ramon Carmin foi atingido na região do tórax e no abdômen, morrendo instantaneamente. Seu corpo ficou jogado na via enquanto os agentes da PM e da Perícia Científica realizavam os trabalhos iniciais. O trânsito na rua municipalidade foi parcialmente bloqueado, apresentando extensos pontos de lentidão.

A Polícia Militar informou que a vítima tinha passagens por roubo, informação que poderá contribuir para as investigações da Polícia Civil. No local, a esposa de Ramon, inconsolável, não conseguiu responder se tinha conhecimento se o marido estava sendo ameaçado.

“Ele provavelmente estava sendo seguido e não percebeu. O que as testemunhas dizem é que os criminosos não tiveram nenhum pudor, sacaram a arma e dispararam na frente de todo mundo, uma cena horrível", diz o tenente coronel Tiago, do batalhão responsável por atender a ocorrência.

O som dos disparos aterrorizou a todos que transitavam no local da cena do crime. Muitas pessoas se desesperaram, tentando buscar proteção dentro dos estabelecimentos nas proximidades. Houve gritaria e pânico na multidão.

“Os assassinos estavam numa moto branca e pararam bem ao lado deles. O rapaz nem percebeu, quando levou os tiros começou a correria, muita gente sem entender, achando que era tiroteio”, diz Diego Conceição, trabalhador que aguardava o ônibus para retornar para casa no momento do crime.

Após o crime os assassinos fugiram em alta velocidade. No local, a equipe da PM informou que solicitou imagens de várias câmeras de monitoramento de estabelecimentos próximos, na tentativa de identificar e prender os criminosos. O crime está sendo investigado na Delegacia do Reduto.