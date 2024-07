Polícia Civil prende mulher suspeita de sequestro e cárcere privado

A Polícia Civil prendeu Maria de Jesus Ribeiro Brito - suspeita de sequestro e cárcere privado - na última terça-feira (16/07) em Marabá, município do da região Sudeste do Pará.

VEJA MAIS

A prisão ocorreu na rua 31 de março, esquina com a avenida Paraíso, no bairro Liberdade, por volta das 16h, por equipes da Polícia Civil. O processo corre em segredo de justiça. A Polícia Civil não informou detalhes do caso.