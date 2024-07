Operação desarticula grupo criminoso especializado em sequestro e transações bancárias​ em Belém

A Polícia Civil do Pará cumpriu, nesta quarta-feira (10), em Belém, um mandado de busca e apreensão na residência de um homem suspeito de envolvimento em um caso de roubo com cerceamento da liberdade da vítima e transações bancárias fraudulentas, na capital paraense. A operação, denominada “Sétimo Mandamento”, foi deflagrada por policiais da Seccional Urbana de São Brás, sob o comando do delegado Tarsio Martins.

O crime em questão ocorreu em 19 de julho de 2023, no estacionamento de um supermercado no bairro de Canudos. Após investigações, a autoridade policial solicitou à 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares da Capital a expedição do mandado que foi cumprido hoje (10).

Segundo a polícia, na data do crime, a vítima foi abordada por dois homens armados que a obrigaram a retornar ao veículo e dirigir até uma agência bancária em São Brás. Sem sucesso no saque, os criminosos levaram a vítima para outra agência do Banco do Brasil, na avenida Conselheiro Furtado, ond​e realizaram saques utilizando o cartão da vítima.

Ao descobrir que a vítima possuía um alto limite no cartão, os criminosos convocaram um terceiro comparsa, que trouxe uma máquina de cartão, de acordo com as investigações. Este terceiro suspeito entrou no veículo e realizou diversas compras e transferências PIX, além de subtrair itens de valor da vítima, como um anel de ouro e um iPhone 12.

No decorrer da investigação, foram identificados três destinatários das transferências bancárias. A complexidade do caso aumentou devido ao uso de laranjas, incluindo um empresário falecido, para dificultar a rastreabilidade dos valores. Contudo, a equipe policial conseguiu identificar dois dos homens envolvidos nas transações financeiras fraudulentas. As investigações continuam para identificar todos os executores do sequestro e roubo.