incêndio destrói ônibus em garagem de empresa de transporte em moju

Um incêndio de grandes proporções registrado na noite de quinta-feira (18) destruiu um ônibus que estava dentro de uma garagem de uma empresa de transporte localizada na PA-252, em Moju, no nordeste paraense. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) controlou as chamas e evitou que elas se espalhassem para outras garagens próximas. Não há relato de feridos e nem informações oficiais do que iniciou o fogo.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que atuou no combate às chamas que atingiram um ônibus. Não houve vítimas", confirmou a instituição.

Para o delegado David Stuart, da Polícia Civil, existe a suspeita do incêndio ter sido criminoso. Foi o que ele disse em entrevista ao portal Moju News. “Nossas primeiras investigações indicam que o fogo foi intencionalmente provocado. Estamos empenhados em identificar e capturar os responsáveis por esse ato”, declarou Stuart.

Apesar da afirmação feita para a imprensa local, a reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil. Em nota oficial, a PC informou que não possui registro sobre a ocorrência.

A redação integrada de O Liberal tenta o contato com a empresa responsável pelo local onde o incêndio aconteceu.