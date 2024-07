Incêndio atinge prédio da antiga Prefeitura de Juruti

Um incêndio atingiu o prédio da antiga Prefeitura de Juruti, no oeste paraense, na manhã do último domingo (14). Moradores da área registraram o sinistro e compartilharam nas redes sociais. De acordo com relatos de moradores, o edifício havia sido desocupado recentemente pela Secretaria de Assistência Social para reformas.

O local fica bem próximo do Hospital Municipal de Juruti. Ninguém ficou ferido e nenhum outro imóvel, além do antigo prédio da prefeitura, foi atingido. Não há informações sobre as causas do incêndio.​

Os registros mostram a fumaça bastante alta no local. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará, em nota, informa que não foi acionado para esta ocorrência.

A reportagem de O Liberal acionou a Polícia Civil em busca de maiores detalhes sobre a ocorrência e aguarda retorno.