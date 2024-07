Incêndio atinge área de mata perto de creche em Mãe do Rio

Um incêndio foi registrado no domingo (14) em uma área de mata que fica próxima a uma creche em Mãe do Rio, município no nordeste do Pará. O fogo assustou a comunidade local. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou que as chamas foram controladas. Não houve feridos, conforme o comunicado do CBMPA. Até o momento, não foi revelado o que causou as chamas.

Para o portal Ver-o-Fato, testemunhas relataram momentos de grande tensão, com pais desesperados tentando evitar que a creche fosse queimada enquanto a fumaça se espalhava. “Foi um susto muito grande. A gente não sabia o que fazer, a fumaça estava entrando em todos os lugares”, disse Maria Santos, mãe de um aluno da creche.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil. A instituição policial disse que " apura as circunstâncias do incêndio ".