Incêndio em lixo domiciliar atinge duas casas no bairro do Telégrafo, em Belém

Um incêndio que começou em um ponto de descarte irregular de lixo foi registrado na tarde deste sábado (13/7), às margens do Canal São Joaquim, na passagem Tancredo Neves, entre a Rua do Fio e a Passagem Assunção, no Telégrafo, em Belém. Segundo moradores, que ainda não souberam explicar como o fogo iniciou, o fogo teria sido provocado de maneira criminosa e depois atingiu duas residências próximas. Não há relatos oficiais de feridos. A Polícia Civil informou em nota que, até o momento, " o caso não foi registrado ".

Nas imagens compartilhadas à redação integrada de O Liberal é possível ver as chamas e fumaças vindas do lixo queimado. Em outra gravação feita após o início do incêndio mostra, pelo menos, uma residência de madeira sendo destruída. “Tacaram fogo na beira do canal (...) e voou cinzas para cima daquela casa e 'tacou' fogo”, diz o cinegrafista amador enquanto registra casa sendo destruída pelas chamas. A gravação também mostra uma viatura da Polícia Militar chegando ao local.

VEJA MAIS

A Ciclus Amazônia informou em nota que a coleta de lixo no Telégrafo segue normalizada e é feita de segunda a sábado, a partir das 19h. Além disso, a empresa pediu que as pessoas "utilizem os locais corretos para descarte de resíduos, a fim de evitar o acúmulo de lixo nas vias ". A Ciclus também disse que, em todos os bairros da cidade, " está em andamento um trabalho constante de conscientização e educação ambiental, realizado pela nova gestora de resíduos sólidos '.

Por fim, a empresa concluiu que " os serviços de coleta de resíduos na cidade são desenvolvidos, diariamente, nos períodos diurno, vespertino e noturno, por 2.150 colaboradores com o apoio de mais de 200 maquinários dedicados à coleta de lixo ".

A reportagem solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e também da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) sobre o caso e aguarda retorno.