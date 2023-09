São Miguel do Guamá: prefeitura afirma que queima de lixo teria causado incêndio na última segunda

O incêndio de grandes proporções, que atingiu o bairro Patauateua, em São Miguel do Guamá, na última segunda-feira (25), foi causado por uma queima de lixo doméstica feita por um morador da área. A chama teria se alastrado rapidamente devido ao período de estiagem na região. As informações foram confirmadas pela prefeitura do município nesta terça-feira (26).

Ainda segundo a prefeitura, homens do Corpo de Bombeiros e equipes da Defesa Civil estiveram no local e conseguiram controlar o fogo. Nenhuma casa foi atingida e não houve feridos. Também de acordo com a prefeitura, o morador já foi notificado. As chamas começaram por volta das 17h20,

A Prefeitura de São Miguel do Guamá, por meio da Defesa Civil Municipal, também repassou algumas recomendações aos moradores do município sobre como lidar em casos como esse: "evitar acender fogueiras próximo às matas e florestas; não fumar próximo a áreas arborizada; evitar tocar fogo em lixo, especialmente em períodos de estiagem; e evitar apagar o fogo por conta própria",

Entre as recomendações, também foi citado: "em caso de incêndios, fechar todas as janelas; retire as cortinas inflamáveis; proteja-se das fumaças; mantenha-se longe do fogo; e, ao perceber foco de incêndio, ligue imediatamente para a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros pelo 190". A prefeitura também destacou que incitar queimadas é crime.

Já a Polícia Civil informou, em nota, que a Delegacia de São Miguel do Guamá vai investigar as causas do incêndio. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil detalharam, também em nota, que as chamas foram controladas, sem registro de vítimas. A perícia deve ser concluída em até 30 dias.