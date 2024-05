Foragido da justiça morre em intervenção policial no Marajó

Um foragido da justiça e suspeito pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, identificado como André Anderson do Vale Marinho, de 25 anos, morreu em uma intervenção policial na cidade de Portel, no Marajó. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (16/05), no bairro da Portelinha, quando, segundo a Polícia Militar, o suspeito reagiu a uma ordem de parada durante uma abordagem.

As informações policiais indicam que a equipe recebeu uma denúncia sobre a localização de um homem que estava foragido da justiça. Ao chegarem no local relatado, na rua Manuel António Dias, os agentes se depararam com André. O suspeito estava no endereço tentando vender itens fruto de um roubo cometido no dia 10 de maio deste ano. Quando os agentes chegaram ao local e encontraram com o suspeito, ele correu para a parte de trás do endereço e tentou pular o muro. Conforme a PM, André teria puxado uma arma de fogo e feito um disparo em direção aos agentes.

Durante a troca de tiros, o suspeito foi alvejado. Os próprios policiais socorreram André para o Hospital de Portel. No entanto, após dar entrada no local, o suspeito não resistiu e morreu. Os agentes encontraram no bolso do suspeito uma munição intacta, calibre ponto 36 e um embrulho contendo 11g de substância similar à maconha. Junto com o suspeito também estaria uma sacola plástica contendo quatro relógios e dois aparelhos celulares.

Caso de roubo

Segundo a PM, André era investigado por envolvimento em um caso de roubo a mão armada a uma uma residência do bairro, que ocorreu no último dia 10 de maio. Ele teria roubado seis mil reais em espécie, três celulares de uso particular, 15 celulares novos, 20 mil em relógios e uma caixa de som JBL.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que André Anderson do Vale Marinho, foragido da Justiça, morreu em confronto com a Polícia Militar, durante cumprimento de mandado de prisão de recaptura pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O caso é apurado pela Delegacia de Portel.