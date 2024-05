‘Focinho de Porco’ é suspeito de matar ‘Donzela’ estrangulado, em Tucuruí

A Polícia Civil investiga um homicídio que ocorreu na Avenida Assis de Vasconcelos, próximo à Feira Municipal do Bairro Matinha, em Tucuruí, sudeste do Pará. Um homem chamado como Fábio Luiz de Moraes Rocha, 36 anos, conhecido como ‘Donzela’, foi encontrado morto, na quarta-feira (15), com sinais de estrangulamento debaixo de uma ponte. O principal suspeito do crime, identificado somente pelo apelido ‘Focinho de Porco’, ainda não foi localizado pela Polícia Civil.

Populares encontraram o corpo de Fábio por volta de 13h e acionaram a Polícia Militar. Conforme as informações iniciais, a vítima apresentava hematomas na região do pescoço, indicando um possível estrangulamento. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no corpo da vítima e também no local onde o cadáver estava, no intuito de esclarecer o que realmente motivou a morte de ‘Donzela’. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para remover o corpo.

As informações iniciais indicam que os agentes chegaram até o suspeito pois ‘Focinho de Porco’ teria dito para pessoas que moram próximas ao local do crime que cometeu o homicídio. Assim iniciaram as investigações para entender se o suspeito tinha envolvimento com o crime. A Divisão de Homicídios de Tucuruí, vinculada à 9ª Superintendência Regional do Lago, da Polícia Civil, está à frente do caso.

Em nota, a Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Homicídios de Tucuruí trabalham para localizar o suspeito do crime. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo 181 ou pelo Whatsapp (91) 98115-9181.