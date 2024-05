‘Neguinho’ é esfaqueado em tentativa de homicídio, em Tucuruí

Um homem identificado como Carlos Diego Nogueira de Farias, mais conhecido como ‘Neguinho’, foi vítima de uma tentativa de homicídio na quarta-feira (15/05), no bairro Jaqueira, município de Tucuruí, sudoeste do Pará. As investigações policiais sobre o caso iniciaram e apuraram se um homem identificado somente como ‘Gleidson’, também conhecido como ‘Tio Pica’, seria o autor do esfaqueamento.

A irmã da vítima teria relatado aos policiais que o suspeito do crime, após esfaquear Neguinho, ainda teria tentado incendiar a casa onde a vítima morava. O caso ocorreu por volta de 22h, na travessa São Félix, ao lado de um açougue. Pessoas da área informaram aos policiais que a vítima foi encontrada caída na rua com lesões de arma branca.

Os vizinhos levaram a vítima para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tucuruí, onde deu entrada ainda consciente. No entanto, não há mais informações sobre o estado de saúde de Carlos Diego após os procedimentos de socorro realizados no local. Segundo o portal Correio de Carajás, a irmã da vítima ainda relatou que o esfaqueamento ocorreu após um suposto desentendimento envolvendo a comercialização de drogas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que a PC já identificou o suspeito do crime e que equipes da Seccional de Tucuruí trabalham para localizá-lo.