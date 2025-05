Com a ajuda de um cão farejador, agentes apreendem mais de 22 kg de entorpecentes em Óbidos, no Pará

Equipes integradas da Base Candiru apreenderam aproximadamente 22,8 kg de drogas dos tipos cocaína e maconha em uma embarcação de Manaus com destino a Belém. Os entorpecentes estavam escondidos em materiais para a produção de camas de MDF, no compartimento de cargas do navio. A apreensão ocorreu no início da tarde de domingo (4). O valor estimado de prejuízo ao crime com essa apreensão foi de R$ 412.520,00.

A Base Candiru é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup). “Em mais uma operação de fiscalização na malha fluvial de Óbidos, nossas equipes integradas identificaram mais um transporte ilegal de drogas, interceptando a ação do crime. Com essa é mais uma das apreensões feitas esse ano”, disse o titular da Segup, Ualame Machado. “Em razão do conhecimento dessa logística do tráfico, a Base Candiru está instalada justamente nesse ponto estratégico no rio Amazonas, para que nossos agentes possam agir na fiscalização diária e no combate direto ao tráfico de drogas e ao crime organizado, e com isso, coibindo mais uma vez o crime pelas vias fluviais do Pará”, afirmou.

Em conjunto com agentes da Polícia Militar e Polícia Civil, agentes do Grupamento Fluvial realizaram uma abordagem de rotina na embarcação N/M Ana Karoline VII, que trafegava pelo rio Amazonas, saindo de Manaus para Belém.

Durante a inspeção, o cão farejador “Isis”, da Polícia Militar, identificou, no compartimento de cargas e encomendas da embarcação, 18 tabletes, destes 2 contendo aproximadamente 2,646kg de cocaína e os outros 16 tabletes com 20,800kg de maconha, escondidos em materiais de produção de camas MDF, totalizando 22,890 kg de drogas apreendidas. O material apreendido foi apresentado à equipe de Polícia Civil instalada na Base Candiru onde passa pelos procedimentos cabíveis.