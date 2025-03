Fiscalização da Base Fluvial Candiru prende dois homens no oeste do Pará

Dois homens foram presos pelas equipes da Base Integrada Fluvial Candiru na quinta-feira (20/3). Os agentes de segurança cumpriram um mandado de prisão contra um homem, que estava foragido da Justiça, pelo crime de estupro de vulnerável. Em seguida, outro suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. As prisões ocorreram durante diligências na embarcação N/M Amazon Star que se deslocava pelo Rio Amazonas em frente ao município de Óbidos, no oeste estadual, com destino a Belém.

Durante a inspeção na embarcação, que saiu de Manaus no Amazonas com destino a Belém, foi constatado que entre os passageiros estava um homem de 32 anos, contra o qual havia um mandado de prisão em aberto expedido pela vara criminal de Santarém. O acusado foi preso e encaminhado para os procedimentos cabíveis junto à Polícia Civil.

Em continuidade as buscas, com o auxílio do cão farejador, foi localizado aproximadamente 390g de drogas do tipo skunk dentro de um veículo transportado na mesma embarcação. Diante do flagrante, o dono do veículo foi autuado por tráfico de drogas e apresentado à equipe de Polícia Civil da Base Fluvial.

VEJA MAIS

Para o diretor do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLU), que gerencia as ações das Bases Fluviais, Cel. PM José Vilhena, toda ação de fiscalização é essencial para garantir o combate a ilícitos e garantir a segurança tanto de passageiros que utilizam as embarcações para o deslocamento nos rios da região, quanto para os moradores que residem às margens dos rios.

“Nossas equipes do GFLU seguem atuando diuturnamente, de forma integrada com Policiais Militares e Civis, Corpo de Bombeiros, para que possamos garantir a segurança e coibir qualquer prática criminosa que possa vir a ocorrer na malha fluvial. Essa ação foi mais uma fiscalização de rotina que tivemos êxito e conseguimos dar cumprimento a um mandado judicial, além de fazer o flagrante contra um homem que estava com uma quantidade de entorpecentes”, afirmou o diretor do GFLU.