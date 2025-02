Dois foragidos são presos durante fiscalização em embarcação que viria para Belém

A fiscalização realizada pela Base Integrada Fluvial Candiru, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), resultou no cumprimento de dois mandados de prisão na manhã desta quinta-feira (20). As prisões ocorreram durante uma inspeção de rotina na embarcação “Golfinho do Mar”, que navegava pelo Rio Amazonas com destino a Belém, após sair de Manaus.

Durante a verificação dos passageiros no sistema de buscas, a equipe identificou dois suspeitos com mandados de prisão em aberto. Um deles era procurado pela 3ª Vara de Família do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas por não pagamento de pensão alimentícia. O outro possuía um mandado expedido pela Vara de Execução Penal de Santarém, no Pará, pelo crime de roubo. Após a detenção, ambos foram apresentados à equipe da Polícia Civil presente na Base Integrada Fluvial para as providências legais.

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, destacou a relevância das fiscalizações na região. “A fiscalização fluvial que está sendo realizada pelas equipes é fundamental para coibir crimes e, além disso, permitir o cumprimento de mandados de prisão. Esse tipo de ação é de extrema importância para reforçar a presença da segurança pública no Estado”, afirmou.

Outras ações

A Base Integrada Fluvial Candiru mantém fiscalizações diárias em parceria com as Polícias Militar e Civil. No último dia 15, durante abordagem à embarcação F/B Monte Cristo II, que fazia a rota Manaus-Alenquer, os agentes identificaram e apreenderam uma motocicleta furtada, que será devolvida à proprietária.