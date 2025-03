Passageiro é preso com arma de fogo durante fiscalização da Base ‘Candiru’

Um passageiro de um navio que saiu de Manaus (AM) foi preso, em flagrante, na tarde desta terça-feira (18) por porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu durante uma fiscalização no rio Amazonas, realizada por agentes da Base Integrada “Candiru”, no estreito de Óbidos, no oeste do Pará.

A ação contou com a participação de uma guarnição do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLU), com apoio das polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros. Durante a inspeção, realizada com o auxílio de um cão farejador, os agentes identificaram uma bagagem suspeita no segundo convés da embarcação. Ao verificar o conteúdo, encontraram uma pistola 9 mm com um carregador e 14 munições intactas. O passageiro responsável pelo material não possuía a documentação necessária para portar a arma.

O homem foi detido e conduzido, juntam​ente com o armamento, à equipe da Polícia Civil da Base Integrada para os procedimentos legais.

O diretor do GFLU, coronel PM José Vilhena, destacou a importância das fiscalizações realizadas na Base Candiru para coibir crimes como tráfico de drogas, crimes ambientais e posse ilegal de armas.

“As rigorosas fiscalizações na Base Candiru em Óbidos desempenham um papel crucial na manutenção da ordem e segurança da região, agindo como um escudo contra diversas ameaças. A presença constante de agentes de segurança inibe o tráfico de drogas, a prática de crimes ambientais e o comércio ilegal de armas, protegendo a comunidade e o meio ambiente”, afirmou Vilhena.