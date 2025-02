agentes da base fluvial candiru apreendem quase 20 kg de drogas, no pará

O trabalho integrado dos agentes da Base Integrada Fluvial “Candiru”, situada no Baixo Amazonas, no Pará, resultou, no sábado (22), em duas apreensões de quase 20 kg de drogas na região. Eles também cumpriram mandado de prisão e apreenderam dois veículos irregulares. Os resultados foram obtidos durante as fiscalizações em embarcações que transitam pelo estreito do rio Amazonas.

Na primeira ação, o entorpecente era transportado em uma embarcação com destino a Alenquer, no oeste paraense. O navio “Monte Cristo II”, com origem em Manaus (AM), foi fiscalizado por uma guarnição composta por uma equipe do Grupamento Fluvial (GFLU), com apoio de guarnição da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Durante as buscas, feitas com o uso do cão farejador ‘Isis’, foram localizados no terceiro convés da embarcação, no forro de uma das suítes, cinco tabletes com substância entorpecente semelhante a skunk (super maconha). Os agentes realizaram a pesagem prévia da carga, totalizando aproximadamente 5,300 kg.

Na segunda ação, em diligência ao ferryboat ‘São Bartolomeu VI’, que navegava no rio Amazonas - saiu de Manaus (AM) com destino Monte Alegre, região do Baixo Amazonas-, os policiais, a partir da indicação do cão farejador, localizaram, no painel de um veículo, cerca de 12 tabletes de substância entorpecente aparentando ser cocaína, pesando 14,415 kg.

Em ambos os casos, o material foi apresentado a equipe da Polícia Civil na Base Integrada Fluvial Candiru para procedimentos e enviado para análise da Polícia Científica. O diretor do Grupamento Fluvial, coronel PM José Vilhena, reforça a importância das fiscalizações na base Candiru.

“As fiscalizações rotineiras na base Candiru têm se mostrado extremamente eficazes na apreensão de drogas, demonstrando a importância crucial dessas operações para o combate ao tráfico na região. A constância dessas ações inibe a atividade criminosa, garante a segurança da população e contribui significativamente para a redução do fluxo de entorpecentes”, disse.

Veículos adulterados e prisão

Em ação contínua ainda na embarcação oriunda de Manaus, a equipe deparou-se com duas motocicletas com aparentes adulterações. Os veículos foram apresentados à Polícia Civil para as devidas providências. Ainda na tarde do dia 22, a guarnição localizou um passageiro com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Imediatamente os policiais deram cumprimento e apresentaram o suspeito à Polícia Civil para procedimentos.