Suspeito de tráfico é preso e crack e skunk são apreendidos em embarcações no Pará

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas e entorpecentes que estavam escondidos em embarcações foram apreendidos na região dos municípios de Óbidos e Oriximiná, no oeste do Pará. A ação que resultou na captura do investigado ocorreu na quarta-feira (12) e cerca de 9,5 quilos de drogas, do tipo crack e skunk, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil.

As duas apreensões e a prisão ocorreram no âmbito da Operação “Protetor das Fronteiras e Divisas”, por meio das equipes da Base Integrada Fluvial Candiru, Região de Integração Baixo Amazonas. A primeira ação ocorreu no início da tarde, durante diligências em Oriximiná. O objetivo era reforçar o monitoramento na extensão do Rio Amazonas, devido a muitas embarcações estarem utilizando outras rotas tentando evitar o estreito onde a Base Candiru está instalada.

Durante a abordagem à embarcação F/B Obidense II, que saiu de Manaus (AM) com destino a Óbidos, foi encontrada uma mala com quatro tabletes de drogas, do tipo crack, pesando 8,198 kg. O material foi apreendido e encaminhado para procedimentos cabíveis, mas ninguém foi preso.

Outra apreensão ocorreu no final da tarde, na malha fluvial de Óbidos, durante abordagem à lancha “Dona Zeina”. A embarcação trafegava com destino a Santarém quando foi parada e vistoriada. Com a sinalização do cão farejador, foi identificado no forro da lancha um tablete de entorpecentes do tipo skunk, pesando 1,480 kg. Diante dos fatos, o comandante da embarcação foi preso em flagrante e conduzido para procedimentos na Delegacia de Polícia Civil, com os entorpecentes apreendidos, para os procedimentos legais.

“As estratégias adotadas para as ações na malha fluvial seguem garantindo resultados positivos e contribuindo muito fortemente para a redução e desarticulação de crimes nos rios do Pará. As ações de fiscalização desta quarta-feira demonstram, mais uma vez, que todo o trabalho, inclusive de inteligência, segue identificando essas práticas e auxiliando nas apreensões em qualquer rota que eles insistam em passar. A exemplo de uma apreensão já na extensão do rio em Oriximiná, visto que muitas embarcações estão utilizando outras rotas, a fim de não serem abordadas no corredor do rio onde está a Base Candiru, em Óbidos. Reforçamos que estamos atentos e vamos seguir trabalhando para coibir, cada vez mais, a criminalidade, e garantir a paz e segurança dos paraenses”, afirmou o titular da Segup, Ualame Machado.

As ações foram realizadas de forma integrada por equipes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), e policiais militares e civis que atuam na Base Candiru e no município de Óbidos.