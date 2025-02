'Samuelzinho' é morto e 'Pandora' baleada após tentar fugir de homens encapuzados em Santarém

Samuel Moreira Guimarães, conhecido pelo apelido de “Samuelzinho”, foi assassinado a tiros por três homens encapuzados no fim da noite de domingo (9/2), em Santarém, no oeste do Pará. Uma mulher, identificada como Evelin Pantoja, a “Pandora”, foi perseguida e baleada pelos mesmo suspeitos no bairro São Cristóvão. Ela conseguiu sobreviver.

Segundo o portal O Impacto, a Polícia Militar se deslocou para a área após ser acionada por um mototáxi que havia ouvido disparos de arma de fogo. Durante rondas, a PM encontrou um carro na Rua Santa Terezinha aparentemente com sinais de uma batida e o corpo de “Samuelzinho” jogado no chão. Ele foi baleado, pelo menos, seis vezes nas costas.

VEJA MAIS

Com relação a Evelin, ela foi atingida por cinco tiros, localizada na Rua dos Lírios e encaminhada em estado grave ao Pronto Socorro Municipal (PSM). Até o começo da manhã desta segunda-feira (10/2), não havia sido revelado o quadro clínico atualizado dela.

As duas vítimas possuem passagens pela polícia por roubo e tráfico. Ainda de acordo com o portal O Impacto, a suspeita inicial é de um acerto de contas, já que o homicídio tem características de execução.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.