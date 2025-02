Dois homicídios são registrados em Capanema neste sábado (8/2)

Dois homicídios foram registrados no sábado (8/2), em Capanema, no nordeste do Pará. Uma das vítimas foi identificada como Rosilene Monteiro da Silva, enquanto a identidade da outra é desconhecida. Nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento em algum dos crimes, que aconteceram em locais diferentes.

O primeiro assassinato registrado foi de uma mulher morta a tiros em um posto de combustível. Uma guarnição do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) se deslocou até o local após ter sido acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop). Rosilene morreu ainda na cena do crime. Até agora não se sabe como o crime aconteceu.

Logo depois, a PM se deslocou ao segundo homicídio, ocorrido na avenida Barão de Capanema, no bairro Nazaré, onde um homem havia sido esfaqueado. Assim que o 11º BPM chegou no local do homicídio, encontrou a vítima morta.

Até o momento, as circunstâncias e motivações dos dois assassinatos são desconhecidas. Em nota, a Polícia Civil informou que "um inquérito foi instaurado para identificar os suspeitos envolvidos na morte de Rosilene Monteiro da Silva". O caso foi registrado pela Delegacia de Capanema. Quanto ao outro crime, as autoridades também seguem apurando.