Mulher é assassinada a tiros dentro de sorveteria em São Caetano de Odivelas

Mayane Favacho Moraes, de idade não revelada, foi assassinada a tiros no fim da noite da última sexta-feira (7/2), na avenida São Benedito, em São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará. O crime aconteceu dentro de uma sorveteria que fica em frente a Praça dos 3 Poderes e foi registrado por uma câmera de segurança. De acordo com a Polícia Militar, dois homens com os rostos cobertos atiraram várias vezes contra a vítima, sendo que pelo menos oito disparos atingiram a mulher.

As autoridades foram acionadas ao caso, mas ao chegarem na cena do crime, os suspeitos já tinham fugido em um carro modelo Fiat Uno Vivace prata. Mayane morreu ainda no local.

A Polícia Civil está investigando o caso. De acordo com a PM, uma das hipóteses é de que o crime, possivelmente, seja um acerto de contas. Conforme a polícia, Mayane respondia por tráfico de drogas e o irmão, conhecido como “Neném”, foi assassinado da mesma forma que ela. No entanto, nenhuma hipótese é descartada e o assassinato segue sendo apurado.

Por enquanto, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no homicídio. Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC informou que "o caso que vitimou Mayane Favacho Moraes foi registrado pela Delegacia de São Caetano de Odivelas". Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, ainda de acordo com a instituição. A PM segue realizando buscas pelos envolvidos.