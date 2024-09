Casal é encontrado morto às margens da PA-238 em São Caetano de Odivelas

Um casal, identificado como Adriana Oliveira da Silva e Gustavo Lobo Ribeiro, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (12) na região do Matupiri, às margens da PA-238, próximo ao município de São Caetano de Odivelas, no nordeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu em uma residência no município de Terra Alta. Equipes da delegacia local já iniciaram as investigações para identificar e localizar os suspeitos.

Os corpos foram encontrados por moradores da área, que acionaram as autoridades policiais. Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre a autoria ou a motivação para o duplo homicídio. A dinâmica do crime permanece desconhecida, e as investigações seguem em andamento. Os corpos apresentavam ferimentos, possivelmente provocados por arma de fogo.

A polícia ainda não confirmou se o casal vinha recebendo ameaças ou se possuía antecedentes criminais. Em nota, a Polícia Civil declarou que “segundo as investigações, as mortes de Adriana Oliveira da Silva e Gustavo Lobo Ribeiro ocorreram em uma residência no município de Terra Alta”. “Após o crime, os corpos foram deixados na região do Matupiri, próximo de São Caetano de Odivelas. Equipes da delegacia de Terra Alta trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime”, assegurou a PC.

Ajude a polícia

Informações que ajudem a elucidar os crimes podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.