Em Marituba, investigador da Polícia Civil é executado por atirador em motocicleta

Um investigador da Polícia Civil, identificado como José Ricardo Macedo dos Santos, foi morto a tiros no início da tarde deste sábado (8) no bairro Nova União, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com informações repassadas ao Centro Integrado de Operações (Ciop), a vítima foi atingida por pelo menos quatro disparos de arma de fogo, efetuados por um suspeito que estava em uma motocicleta e fugiu do local.

O ataque ocorreu na Rua Padre Ângelo, com acesso pela Rua da Azpa. A Guarda Municipal de Marituba atendeu a ocorrência, isolou a área e acionou reforço policial. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo.

Equipes das forças de segurança realizam buscas na região para tentar identificar e capturar o autor dos disparos, que levou consigo a arma do agente. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Em nota, a Polícia Civil do Pará, informou que os procedimentos estão em andamento e testemunhas estão sendo ouvidas na delegacia de Marituba. "Não é possível informar a tipificação criminal antes do término das oitivas", acrescentou.