Corpo encontrado próximo à Estrada de Ferro de Carajás é identificado

No último sábado, 8, a polícia conseguiu identificar o corpo que havia sido encontrado próximo à Estrada de Ferro de Carajás, em Parauapebas, na sexta-feira, 7. A vítima seria Ronny Damasceno, executado com três tiros na região da cabeça.

De acordo com informações do Correio de Carajás, o homem também teria passagem pela polícia pelo crime de homicídio no estado do Amapá. Ainda não se sabe as circunstâncias e motivações da sua morte.

Ronny Damasceno foi encontrado morto, em estado de decomposição, às margens da linha de trem, na manhã de sexta-feira (7), na estrada que dá acesso à Vila Juazeiro, zona rural de Parauapebas. Moradores da região foram os responsáveis por encontrar o corpo e acionar a Polícia Militar por volta das 8h30.

O portal do interior apurou que, segundo as autoridades, tudo indica que a vítima tenha sido levada ainda com vida até o local e ali foi executada.

Ainda na sexta-feira, a Polícia Civil do Pará (PCPA) havia informado que solicitara perícias para investigar a causa da morte, e que o corpo estava em estado avançado de decomposição.

No entanto, em nota, a PCPA informou que "equipes da Delegacia de Homicídios de Parauapebas seguem com as investigações sobre a morte de Lutembergui dos Santos Silva". Diligências serão feitas, ainda conforme o órgão.