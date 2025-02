Homem é assassinado a facadas após sair de balada em Paragominas

Fábio Júnior Ferreira Pereira, de 30 anos, foi assassinado a facadas na manhã desta sexta-feira (9) na Rua Ponta Porã, no bairro Cidade Nova, em Parago, Minas. A vítima foi atacada por volta das 5h enquanto voltava de uma noite de balada. Ele ainda tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de 10 metros do local onde foi golpeado.

De acordo com informações da Polícia Militar, Fábio bateu na porta de uma vila de quitinetes onde havia pessoas consumindo bebida alcoólica. No momento em que tentou entrar no local, foi surpreendido por um homem armado com uma faca, que o atingiu com um golpe fatal na região mastoidiana direita (atrás da orelha). Ferido, Fábio tentou fugir, mas caiu em via pública e morreu antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Científica, que realizou a perícia e removeu o corpo da vítima. Testemunhas foram levadas para a delegacia para prestar depoimento, mas, segundo a Polícia Civil, até o momento, ninguém colaborou com informações sobre o autor do crime, que segue foragido. A motivação do ataque ainda está sendo investigada, mas as autoridades acreditam que tenha ocorrido após uma discussão.

Até o momento, não há registro de antecedentes criminais em nome de Fábio. Parentes da vítima estiveram no local, mas, muito abalados, preferiram não dar entrevistas. O crime chocou moradores da região, que relataram que casos de violência desse tipo são raros no bairro. A Polícia Civil segue com diligências para identificar e prender o responsável pelo homicídio.