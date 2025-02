'Big Loira' é encontrado morto com pedradas na cabeça em São Miguel do Guamá

Um homem de 39 anos, identificado como Francisco Júnior Guedes da Silva, conhecido como “Big Loira”, foi morto na madrugada deste sábado (8) no bairro Patauateua, na área conhecida como Baixada, em São Miguel do Guamá, no nordeste paraense. Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), a investigação do caso está sendo feita sob sigilo pela delegacia do município.

De acordo com o boletim policial, por volta das 3h30, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para verificar um homicídio na Travessa São José. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima caída ao chão, já sem vida, apresentando lesões na cabeça causadas por apedrejamento. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo.

A vítima, que já era conhecida pelas forças de segurança por envolvimento no mundo do crime, não teve chance de socorro. A motivação do assassinato ainda é desconhecida, e os policiais militares iniciaram buscas na região para localizar os responsáveis, mas até o momento ninguém foi preso.

Em nota enviada à Redação Integrada de O LIBERAL, a Polícia Civil informou que a Delegacia de São Miguel do Guamá conduz as investigações sob sigilo. Qualquer informação que possa contribuir com o caso pode ser repassada às autoridades.