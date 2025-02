Vigilante é morto com facada no pescoço em Tracuateua; suspeito é morto pela polícia

O vigilante Alex Clay Dias Reis foi morto com uma facada no pescoço na madrugada de sábado (8/2), dentro de um bar no município de Tracuateua, no nordeste paraense. O suspeito de cometer o crime, identificado apenas como Taylor, foi morto em uma ação policial. As motivações da morte de Alex ainda não foram esclarecidas.

A Polícia Militar foi acionada ao caso e deslocou até o estabelecimento onde a vítima foi esfaqueada. Alex chegou a ser socorrido até o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

No local do crime, testemunhas relataram que Taylor estaria envolvido no caso. Para a reportagem, o coronel Adauto, comandante do Comando de Policiamento Regional VII (CPR VII), informou que, assim que soube da morte de Alex Clay, determinou que as equipes da PM realizassem buscas para capturar o suspeito. Em rondas pelo bairro Nova Esperança, a PM soube que ele tinha sido visto naquela região.

Para a polícia, uma moradora relatou que um homem magro vestido com uma camisa do Flamengo e calça jeans teria entrado na casa dela. Os militares então adentraram no imóvel até que conseguiram encontrar o suspeito.

Segundo as autoridades, Taylor tentou sacar uma arma e os agentes o balearam para evitar que algum agente fosse ferido. O homem chegou a ser socorrido ao Hospital de Tracuateua, mas não resistiu.

Com o suspeito, a PM encontrou um revólver, duas pistolas e munições de arma de fogo. Os armamentos foram apreendidos e apresentados na delegacia do município.