Suspeito de matar investigador da Polícia Civil morre em intervenção policial em Marituba

O suspeito de assassinar o investigador da Polícia Civil, José Ricardo Macedo dos Santos, no início da tarde deste sábado (08/02), morreu em uma intervenção policial na Rua da Cerâmica, no bairro Nova União, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, horas após o crime. Segundo informações iniciais, Maycon Michel Farias, de 41 anos, foi localizado por agentes de segurança e acabou sendo atingido ao reagir durante a abordagem.

Maycon estava em uma motocicleta quando efetuou os disparos contra a vítima e fugiu do local. Após o homicídio do investigador, equipes das forças de segurança iniciaram buscas na região para identificar o suspeito e capturar o autor dos disparos.

De acordo com o Centro Integrado de Operações (Ciop), José Ricardo foi atingido por pelo menos quatro tiros disparados por um homem que estava em uma motocicleta e fugiu levando a arma do agente. O crime aconteceu na Rua Padre Ângelo, com acesso pela Rua da Azpa.

A Redação Integrada de O LIBERAL entrou em contato com a Polícia Civil do Pará (PCPA) e aguarda detalhes sobre a intervenção policial que resultou na morte do suspeito.