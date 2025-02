Mulher que atraía vítimas com falso anúncio de imóvel no Pará é presa em Santa Catarina

Uma mulher foi presa na tarde desta segunda-feira (3) em Blumenau (SC). A suspeita está sendo investigada por extorsão, roubo qualificado e associação criminosa, crimes que ocorreram em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional Urbana de Marituba, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana, com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina.

A ação foi resultado de uma investigação sobre um crime ocorrido em abril de 2024, quando uma vítima, ao tentar comprar um imóvel anunciado em uma rede social, foi surpreendida por criminosos. Acompanhada da esposa e dos filhos, a vítima foi rendida e levada para um cativeiro em uma área de mata, onde passou horas sob coação, sendo forçada a realizar transferências bancárias via PIX. Além disso, teve diversos pertences roubados.

Segundo as investigações, a mulher presa fazia parte da associação criminosa responsável por esse e outros crimes semelhantes, pelos quais já possuía antecedentes. Após o crime, ela fugiu do Pará, mas foi localizada em Blumenau durante diligências da Polícia Civil. Com a informação de seu paradeiro, a Polícia Civil de Santa Catarina foi acionada e efetuou a prisão.

“A prisão representa mais um avanço nas investigações da Polícia Civil do Pará no combate a crimes dessa natureza, com a colaboração entre os estados para garantir que os responsáveis sejam levados à Justiça”, afirmou o delegado Adelino Sousa, titular da Seccional de Marituba.

As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no crime. Informações que auxiliem o trabalho policial podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181 ou pela atendente virtual Iara, no número (91) 98115-9181. O sigilo é garantido.