Mulher é presa com cocaína escondida em mala no Aeroporto Internacional de Belém

Uma mulher foi presa no Aeroporto Internacional de Belém suspeita de tráfico internacional de drogas ao ser flagrada com cocaína. A passageira foi detida pela Polícia Federal na noite de segunda-feira (10/2), portando cerca de 3,5 quilos de cocaína e 1.350 euros em espécie.

Conforme a PF, a suspeita é natural da Venezuela e o avião em que ela estava fez uma escala em Belém. A passageira era monitorada pela PF e a investigação indicou a necessidade de revista pessoal. Duas placas de cocaína estavam escondidas em um fundo falso da pequena bolsa que a suspeita levava a bordo. As mochilas despachadas foram retiradas da aeronave para serem revistadas e nelas foram encontradas mais sete mantas com o mesmo tipo de droga, também em compartimentos secretos.

Foi apurado que a mulher havia pegado voo no sábado (8/2) de Bogotá, capital da Colômbia, para Letícia, cidade que fica na fronteira do país com o Brasil. No dia seguinte, após fazer a imigração, passando a fronteira por terra, a suspeita embarcou em um avião de Tabatinga, no Amazonas, para Manaus. Na segunda-feira (10/2), ela iniciou o voo de Manaus com destino a Paris, na França, que tinha escalas em Belém e em Lisboa, Portugal.

Após ser detida, com o teste preliminar positivo para cocaína, a substância foi apreendida junto com o dinheiro. Eles foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Pará, em Belém. A passageira foi autuada em flagrante por tráfico internacional de drogas e encaminhada ao Sistema Prisional do Estado. A PF informou que a droga apreendida tem origem provável em cartéis colombianos, que costumam atuar em Bogotá, Cali e Medellín.