Foragido da Justiça e integrante do Comando Vermelho, 'Vitinho' é morto em ação policial no Pará

Victor Patrick Carvalho da Silva, conhecido como “Vitinho”, foi morto em uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar em Oriximiná, oeste do Pará, na manhã de domingo (9/2). De acordo com as autoridades, o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Além disso, A polícia o apontou como integrante do Comando Vermelho, facção onde desempenhava o cargo de “final das dívidas”.

A operação em questão foi realizada para tentar capturar o suspeito. Desde o último sábado (8/2) que os agentes tentaram localizá-lo. Na ocasião, a polícia chegou a encontrar Victor por meio da ajuda de um drone, mas ele conseguiu fugir.

Na manhã seguinte, já no domingo (9/2), a polícia soube que “Vitinho” possivelmente estaria escondido em uma casa na Passagem Hilário Matos, no bairro Penta. A PM e a PC se uniram para prendê-lo.

Assim que a polícia chegou no endereço, encontrou a prima do suspeito, que apresentou nervosismo e alegou que o homem não estava no imóvel. Desconfiados, os agentes entraram na residência e localizaram Victor em um dos cômodos em posse de um revólver.

Segundo o relatório policial, as autoridades ainda tentaram verbalizar com o suspeito, mas como ele não quis conversar acabou sendo baleado para resguardar a integridade dos policiais. Apesar do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ter sido acionado, o foragido não resistiu aos ferimentos.

Com Victor, a polícia apreendeu um revólver, munições de arma de fogo e dois celulares. Ainda conforme as autoridades, além de ser procurada pela Justiça, o suspeito tinha passagens por tentativa de homicídio e associação para o tráfico.