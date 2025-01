Suspeito de assaltar casa de magistrado e prédio na Pedreira é morto em ação policial, em Belém

Joasiel Ferreira Pereira, conhecido pelo apelido de "Ié", foi morto em uma ação policial registrada na manhã de terça-feira (28/1), em Belém. Segundo a Polícia Civil, o homem era apontado por participar ativamente de diversos crimes na Região Metropolitana da capital paraense, incluindo o roubo a casa de um magistrado e o assalto a um edifício residencial no bairro da Pedreira, onde uma das vítimas foi o então prefeito de Portel.

O suspeito já vinha sendo procurado e, com isso, a Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), da PC, realizou uma operação para capturá-lo e dar cumprimento aos mandados de prisões em aberto. Os agentes se deslocaram até a casa dele, mas Joasiel percebeu a presença dos policiais civis assim que chegaram no endereço.

Foi quando, conforme as autoridades, o homem correu para a frente do imóvel, com uma arma em punho e pegou a filha como refém. Para tentar conseguir fugir, o suspeito ainda ameaçou a vida dos policiais e da criança. A PC então baleou Joasiel, que tinha em mãos uma pistola municiada. Ele chegou a ser socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem possuía uma extensa ficha criminal, incluindo cinco mandados de prisão preventiva em aberto por crimes como homicídio e roubo.