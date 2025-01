Com extensa ficha criminal, suspeito de roubar jovens em praça é morto em ação policial no Pará

Victor Luan de Jesus Moura foi morto em ação policial na noite de terça-feira (21/1), em Castelo de Sonhos, distrito de Altamira. O caso aconteceu na Rua São Cristóvão, por volta das 20h30. Segundo as autoridades, ele é suspeito de ter roubado cinco jovens que estavam em uma praça da região. Durante o crime, ele estaria armado.

Segundo o portal Confirma Notícia, as investigações apontaram que Victor tinha chegado em Castelo de Sonhos há quatro dias e, supostamente, integrava uma organização criminosa. Após o assalto que o suspeito teria cometido, a polícia foi acionada. Os receptadores dos itens roubados foram detidos em flagrante na madrugada desta quarta-feira (22/1), ainda conforme o Confirma Notícia.

As autoridades então montaram uma operação para capturar o suspeito. No entanto, durante a ação policial, Victor teria atirado contra os agentes, que revidaram e o balearam duas vezes. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com o suspeito, a polícia encontrou um revólver e munições.

De acordo com o Confirma, Victor tinha uma extensa ficha criminal, incluindo por homicídio qualificado, roubo qualificado e dano ao patrimônio público por tentar cavar e serrar a grade de uma cela em 2019.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.