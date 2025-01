Homem é encontrado morto e com as mãos amarradas dentro do Canal do Galo, em Belém

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (22/1), boiando dentro do Canal do Galo, na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro do Telégrafo, em Belém. De acordo com as autoridades, moradores visualizaram o cadáver no local com as mãos amarradas. Até o momento, o episódio é um mistério.

As polícias Civil (PC), Militar (PM) e Científica (PCEPA) foram acionadas ao caso, por volta das 7h20, para realizar o isolamento do local, remoção do corpo e iniciar a investigação do caso. Segundo a polícia, a vítima vestia uma camisa vermelha. Por enquanto, as autoridades não informaram se a vítima apresentava alguma marca de violência que pudesse indicar uma morte violenta.

Após a localização do corpo, curiosos gravaram vídeos e os compartilharam nas redes sociais. Em um deles é possível ver a movimentação da polícia no local. “Trânsito está lento na Pedro Álvares Cabral. O Corpo de Bombeiros (CBMPA) acabou de chegar. (...) Já retiraram o corpo (do canal)”, diz o cinegrafista amador.

O CBMPA confirmou em nota que retirou o corpo do local e entregou para a Polícia Científica. Depois de removido, o corpo foi levado pela PCEPA até o Instituto Médico Legal (IML) para passar por exames cadavéricos, procedimento médico que busca determinar a causa e o modo de morte.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC informou que a Seccional da Sacramenta apura as circunstâncias da morte e que perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação do caso. Até às 11h desta quarta (22/1), a vítima ainda não tinha sido identificada.