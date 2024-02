Vendedor de caranguejo é encontrado morto dentro do Canal do Galo, em Belém

O corpo de um homem identificado somente como ‘Neguinho’ foi encontrado dentro do Canal do Galo, no bairro da Sacramenta, em Belém. Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu na madrugada de domingo (11), próximo a feira do Barreiro. A vítima, que foi reconhecida como sendo um vendedor de caranguejo da área, foi encontrada por populares que acionaram a Polícia Militar para auxiliar na remoção do corpo de dentro do canal.

Quando as autoridades policiais chegaram ao local, constataram que o homem estava com metade do corpo submerso na água. O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado até o local para realizar a remoção do homem de dentro do canal. Segundo os relatos, ‘Neguinho’ apresentava marcas no pescoço semelhantes a de estrangulamento. No entanto, somente com o resultado do laudo da perícia será possível determinar as reais causas da morte do vendedor. Os agentes ainda trabalham para entender o que poderia ter ocasionado a queda do homem dentro do canal.